"35 лет человеку, кресты порвали, многие говорили, что он завершил карьеру. То, что мы сейчас видим, это игра классного центрального нападающего. Думает, читает, идет до конца.

Мораес не планирует оставаться в Украине после завершения карьеры

Для Шахтера восстановления Мораеса, переподписание с ним контракта — идеальный вариант в сложившейся ситуации. Траоре получил очень серьезную травму. Теперь выходить на рынок, покупать нового форварда. А классный форвард стоит много. У Мораеса также есть украинский паспорт. Это для Шахтера очень актуально в контексте лимита легионеров. Мораес адаптирован, знает чемпионат", — сказал Вацко в программе Великий Футбол.

После продолжительного отсутствия из-за травмы Жуниор вернулся на поле в матче против Александрии (2:1) и отличился голом.

Шахтер оформил камбек в Александрии – решающий гол Мораеса, жуткая травма Рыбалки