"Мораес – идеальный вариант для Шахтера", – Вацко указал на преимущества украинского форварда
Комментатор Виктор Вацко не скупился на комплименты для нападающего "горняков" Жуниора Мораеса.
"35 лет человеку, кресты порвали, многие говорили, что он завершил карьеру. То, что мы сейчас видим, это игра классного центрального нападающего. Думает, читает, идет до конца.
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Для Шахтера восстановления Мораеса, переподписание с ним контракта — идеальный вариант в сложившейся ситуации. Траоре получил очень серьезную травму. Теперь выходить на рынок, покупать нового форварда. А классный форвард стоит много. У Мораеса также есть украинский паспорт. Это для Шахтера очень актуально в контексте лимита легионеров. Мораес адаптирован, знает чемпионат", — сказал Вацко в программе Великий Футбол.
После продолжительного отсутствия из-за травмы Жуниор вернулся на поле в матче против Александрии (2:1) и отличился голом.
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