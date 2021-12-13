"Мораєс – ідеальний варіант для Шахтаря", – Вацко вказав на переваги українського форварда
Коментатор Віктор Вацко не скупився на компліменти для нападника "гірників" Жуніора Мораєса.
"35 років людині, хрести порвав, багато хто казав, що він завершив кар'єру. Те, що ми зараз бачимо, це гра класного центрального нападника. Думає, читає, іде до кінця.
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Для Шахтаря відновлення Мораєса, перепідписання з ним контракту — ідеальний варіант у ситуації, що склалася. Траоре зазнав дуже серйозної травми. Тепер виходити на ринок, купувати нового форварда. А класний форвард коштує багато. Мораес також має український паспорт. Це для Шахтаря дуже актуально у контексті ліміту на легіонерів. Мораєс адаптований, знає чемпіонат", — сказав Вацко у програмі Великий Футбол.
Після тривалої відсутності через травму Жуніор повернувся на поле у матчі проти Олександрії (2:1) та відзначився голом.
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