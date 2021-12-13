"35 років людині, хрести порвав, багато хто казав, що він завершив кар'єру. Те, що ми зараз бачимо, це гра класного центрального нападника. Думає, читає, іде до кінця.

Мораєс не планує залишатись в Україні після завершення кар'єри

Для Шахтаря відновлення Мораєса, перепідписання з ним контракту — ідеальний варіант у ситуації, що склалася. Траоре зазнав дуже серйозної травми. Тепер виходити на ринок, купувати нового форварда. А класний форвард коштує багато. Мораес також має український паспорт. Це для Шахтаря дуже актуально у контексті ліміту на легіонерів. Мораєс адаптований, знає чемпіонат", — сказав Вацко у програмі Великий Футбол.

Після тривалої відсутності через травму Жуніор повернувся на поле у матчі проти Олександрії (2:1) та відзначився голом.

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