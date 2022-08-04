На поєдинку Ліги конференцій Хіберніанс (Мальта) – РФС (Латвія) працюватиме українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. Її асистенти – Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертим арбітром призначена Анастасія Романюк.

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Матч між Жил Вісенте (Португалія) та Ригою теж обслуговуватимуть українці на чолі з Миколою Балакіним. Його асистентами на лініях будуть Віктор Нижник та Валентин Куцев. Четвертий арбітр – Віталій Романов, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Обидва єврокубкові матчі за участю українських бригад арбітрів відбудуться 11 серпня. Нагадаємо, нещодавно 41-річна Катерина Монзуль працювала на фіналі жіночого чемпіонату Європи та отримала кілька претензій.

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