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Монтелла: Милан ошибся, уволив меня

15:54 40 Читати українською
Монтелла: Милан ошибся, уволив меня
Винченцо Монтелла / Фото Телеграф

Бывший наставник Милана Винченцо Монтелла предполагает, что клуб принял неправильное решение уволить его.

"Мое увольнение было плохим решением. Проект только начался и был прерван ошибочно.

Милан сменил владельцев, устроил настоящую революцию, купил более 10 футболистов разных национальностей, из которых только в Бонуччи был опыт игры в ЛЧ. Клуб не проявил терпение, в такой ситуации я заслужил немного времени", – цитирует Монтеллу издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, итальянский специалист был уволен с поста главного тренера в ноябре прошлого года. Его место занял Дженнаро Гаттузо.

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Теги
Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи Милан Милан Италия Винченцо Монтелла Винченцо Монтелла
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