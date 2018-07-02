Монтелла: Мілан помилився, звільнивши мене

Колишній наставник Мілана Вінченцо Монтелла припускає, що клуб прийняв неправильне рішення звільнити його.

"Моє звільнення було поганим рішенням. Проект тільки почався і був перерваний помилково.

Мілан змінив власників, влаштував справжню революцію, купив більше 10 футболістів різних національностей, з яких тільки у Бонуччі був досвід гри в ЛЧ. Клуб не виявив терпіння, в такій ситуації я заслужив трохи часу", – цитує Монтеллу видання La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, італійський фахівець був звільнений з посади головного тренера в листопаді минулого року. Його місце зайняв Дженнаро Гаттузо.

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