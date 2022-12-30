Руководство клуба приняло решение об отстранении 50-летнего Ковача от работы с первой командой. Это первый шаг к официальному увольнению, о котором будет объявлено в ближайшее время, сообщает L'Equipe.

Хорват удачно провел прошлую кампанию, но последние месяцы оказались неудачными. Боссы монегасков недовольны результатами команды в сезоне 2021/22, а последней каплей стало ухудшение атмосферы в коллективе. Отношения тренера с игроками значительно ухудшились – похоже, руководство стало на сторону футболистов.

Ковач возглавил монегасков в июле 2020-го, а прежде работал в сборной Хорватии, Айнтрахте и Баварии. В прошлом сезоне команда заняла 3 место в чемпионате и вылетела от Шахтера в квалификации ЛЧ 2021/22. В текущем чемпионате Франции Монако набрал 29 очков и занимает 6 место. Также "красно-белые" продолжают борьбу в Лиге Европы, заняв первую позицию квартета.

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