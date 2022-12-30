Керівництво клубу ухвалило рішення про відсторонення 50-річного Ковача від роботи з першою командою. Це перший крок до офіційного звільнення, про яке оголосять найближчим часом, повідомляє L'Equipe.

Хорват вдало провів минулу кампанію, але останні місяці виявилися невдалими. Боси монегасків незадоволені результатами команди в сезоні 2021/22, а останньою краплею стало погіршення атмосфери в колективі. Стосунки тренера з гравцями значно погіршилися – схоже, керівництво стало на бік футболістів.

Ковач очолив монегасків у липні 2020-го, а перед тим працював у збірній Хорватії, Айнтрахті та Баварії. В минулому сезоні команда посіла 3 місце у чемпіонаті та вилетіла від Шахтаря у кваліфікації ЛЧ 2021/22. У поточному чемпіонаті Франції Монако набрав 29 очок і посідає 6 місце. Також "червоно-білі" продовжують боротьбу в Лізі Європи, посівши першу позицію квартету.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує