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Монако одолел Лион в центральном матче тура Лиги 1

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Монако одолел Лион в центральном матче тура Лиги 1
Монако одолел Лион в центральном матче тура Лиги 1 / твиттер Монако

Монако одержал третью победу под руководством Леонарду Жардима после его возвращения. В 26-м туре французской Лиги 1 монегаски победили Лион.

Франция, Лига 1, 26-й тур

Монако – Лион – 2:0

Голы: Мартинш, 18, Рони Лопеш, 27

Нереализованный пенальти: Депай, 77 (Л)

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Монако начал поединок мощно и это быстро дало свои плоды. На 18-й минуте Балло Туре прострелом с левого фланга нашел на линии штрафной Желсона Мартинша. Португальский форвард ложным замахом оставил в дураках защитника, а затем классно пробил в угол ворот своего соотечественника Антони Лопеша – 1:0.

А меньше чем через 10 минут отметился однофамилец последнего Рони. Хавбек в центре поля обокрал соперника, прошел левым флангом к линии поля и с острого угла отправил мяч в дальний нижний угол. Преимущество в два мяча после первой трети матча – весомая заявка на победу.

Лион долго не мог отойти от шока и реальных возможностей забить практически не создавал. Лишь на 77-й минуте "ткачи" получили шанс вернуться в игру, но Даниэль Субашич потянул удар Мемфиса Депая с одиннадцатиметровой отметки (пенальти назначили за фол Глика против Муссы Дембеле).

Итак, 2:0 в пользу Монако – третья победа в четырех матчах под руководством Жардима. Монегаски поднялись на 16-е место в турнирной таблице (25 очков). Зато Лион потерял возможность сократить отрыв от Лилля. "Ткачи" идут третьими, имея в активе 46 очков.

Франция26 турЛуи ІІ (Монако)

Монако - Лион: Воскресенье 24 февраля 2019

Монако
Матч окончен
2 : 0
Лион
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