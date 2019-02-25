Монако здолав Ліон у центральному матчі туру Ліги 1

Монако здобув третю перемогу під керівництвом Леонарду Жардіма після його повернення. У 26-му турі французької Ліги 1 монегаски здолали Ліон.

Франція, Ліга 1, 26-й тур

Монако – Ліон – 2:0

Голи: Мартінш, 18, Роні Лопеш, 27

Нереалізований пенальті: Депай, 77 (Л)

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Монако розпочав поєдинок потужно й це швидко дало свої плоди. На 18-й хвилині Балло Туре прострілом із лівого флангу знайшов на лінії штрафного майданчика Желсона Мартінша. Португальський форвард хибним замахом пошив у дурні оборонця, а потім класно пробив у кут воріт свого співвітчизника Антоні Лопеша – 1:0.

А менше, ніж за 10 хвилин, відзначився однофамілець останнього Роні. Хавбек у центрі поля обікрав суперника, пройшов лівий флангом до лінії поля і з гострого кута відправив м'яч у дальній нижній кут. Перевага в два м'ячі після першої третини матчу – вагома заявка на перемогу.

Ліон довго не міг відійти від шоку й реальних нагод забити фактично не створював. Лише на 77-й хвилині "ткачі" отримали шанс повернутися у гру, але Даніель Субашич потягнув удар Мемфіса Депая з одинадцятиметрової позначки (пенальті призначили за фол Гліка проти Мусси Дембеле).

Отже, 2:0 на користь Монако – третя перемога в чотирьох матчах під керівництвом Жардіма. Монегаски піднялися на 16-те місце в турнірній таблиці (25 очок). Натомість Ліон втратив нагоду скоротити відрив від Лілля. "Ткачі" йдуть третіми, маючи в активі 46 очок.