ПСЖ разгромил Ним – Мбаппе забил 50-й гол в Лиге 1

ПСЖ на выезде разгромил Ним в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, 26 тур

ПСЖ – Ним – 3:0

Голы: Нкунку, 40, Мбаппе, 69, 89

Пари Сен-Жермен не почувствовал сопротивления Нима, забив три "сухих" мяча в ворота соперника. Счет в конце первого тайма открыл Нкунку. После перерыва Мбаппе оформил дубль.

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Отметим, что первый гол Килиана стал для него 50-м в матчах чемпионата Франции. Мбаппе – самый молодой игрок, который достиг этой отметки за последние полвека.

ПСЖ уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 68 очков. Ним имеет 36 пунктов и занимает одиннадцатую позицию.