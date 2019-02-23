toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА МАРИУПОЛЬ - ОЛИМПИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

ПСЖ разгромил Ним – Мбаппе забил 50-й гол в Лиге 1

20:07 32 Читати українською
ПСЖ разгромил Ним – Мбаппе забил 50-й гол в Лиге 1
ПСЖ – Ним – 3:0

ПСЖ на выезде разгромил Ним в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции, 26 тур

ПСЖ – Ним – 3:0

Голы: Нкунку, 40, Мбаппе, 69, 89

Пари Сен-Жермен не почувствовал сопротивления Нима, забив три "сухих" мяча в ворота соперника. Счет в конце первого тайма открыл Нкунку. После перерыва Мбаппе оформил дубль.

ПСЖ назвал нового титульного спонсора клуба – заработок парижан увеличится вдвое

Отметим, что первый гол Килиана стал для него 50-м в матчах чемпионата Франции. Мбаппе – самый молодой игрок, который достиг этой отметки за последние полвека.

ПСЖ уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 68 очков. Ним имеет 36 пунктов и занимает одиннадцатую позицию.

Франция26 турПарк де Пренс (Париж)

ПСЖ - Ним: Суббота 23 февраля 2019

ПСЖ
Матч окончен
3 : 0
Ним
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Ним Ним ПСЖ - Ним
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
59
мин
Фрозиноне
21:30
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук