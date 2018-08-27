Монако может приобрести Сумаре из Лилля по заниженной цене

Полузащитник Лилля Бубакари Сумаре может покинуть клуб по более низкой цене из-за финансовых проблем "догов".

Монако может получить Бубакари Сумаре по цене ниже номинала, сообщает La Voix du Nord. Причиной являются финансовые проблемы Лилля.

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Напомним, в сезоне 2017/2018 "доги" стояли на грани понижения в классе из-за финансовых задолженностей. Сейчас клубу надо продать четырех своих игроков для спасения ситуации, а Сумаре и Николя Пеле являются главными кандидатами.

Ранее сообщалось, что "монегаски" согласовали трансфер левого защитника Байера Бенжамина Хайнрихса.