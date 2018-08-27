Монако может приобрести Сумаре из Лилля по заниженной цене

Англия — 19:50 53
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"Вражда с президентом окончена": почему Ярмоленко почти не играет за Вест Хэм
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Зинченко хочет в Бетис, испанцы готовы полностью выкупить украинцаАнглия — 17:10 273
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Динамо – Аякс: киевляне ни разу не проходили дальше в еврокубках после поражения в первом матче с разницей в два мячаЛига чемпионов — 16:47 160
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"Якщо Русин забиватиме – Хацкевич не матиме вибору". Чому Ворсклі не допоможуть шашлики, а стадіон в Одесі – це бідаУкраина — 16:00 382
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Лунин может стать игроком Леганеса уже сегодня, – испанский журналистИспания — 15:47 247
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