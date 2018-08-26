Бордо на последних секундах победил дома Монако, Лилль разгромил Генгам

Один из претендентов на ЛЧ Монако на выезде уступил Бордо, тогда как Лилль дома уверенно переиграл Генгам.

В матче 3 тура Лиги 1 Бордо в одном из центральных матчей тура принимал дома Монако. Все голы забивались во втором тайме. Стоит отметить, что в составе "монегасков" отличился юный итальянский талант Пьетро Пеллегри. До 90+2 держался ничейный счет, пока Франсуа Каман не оформил дубль. Таким образом, обидчик Мариуполя в Лиге Европы одержал первую победу в чемпионате 2018/2019.

Лилль дома принимал Генгам. Уже на 10-й минуте счет был 2:0, а на 73-й минуте Жонатан Бамба оформил дубль и "добил" соперника.

Франция. Лига 1, 3 тур

Бордо – Монако – 2:1

Голы: Каман, 48 (пен.), 48, 90+2 – Пеллегри, 63

Лилль – Генгам – 3:0

Голы: Шека, 7, Бамба, 10, 73

Удаление: Кербра (Генгам), 81