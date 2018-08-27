Монако може придбати Сумаре з Лілля за заниженою ціною

Півзахисник Лілля Бубакарі Сумаре може покинути клуб за нижчою ціною через фінансові проблеми "догів".

Монако може отримати Бубакарі Сумаре за нижчою від номіналу ціною, повідомляє La Voix du Nord. Причиною є фінансові проблеми Лілля.

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Нагадаємо, у сезоні 2017/2018 "доги" стояли на межі пониження в класі через фінансові заборгованості. Наразі клубу треба продати чотирьох своїх гравців для порятунку ситуації, а Сумаре та Ніколя Пеле є головними кандидатами.

Раніше повідомлялось, що "монегаски" узгодили трансфер лівого захисника Байєра Бенжаміна Хайнріхса.