Ліга Європи, 6 тур

Група G

Карабах – Фрайбург 1:1

Гол: Овусу, 90 – Петерсен, 25 (з пенальті)

Вилучений: Медіна, 59

Олімпіакос – Нант 0:2

Голи: Мохамед, 79, Блас, 90

Група Н

Монако – Црвена Звезда 4:1

Голи: Фолланд, 5, 27, 87, Родіч, 50 (автогол) – Канга, 54 (з пенальті)

Трабзонспор – Ференцварош 1:0

Гол: Бакасетас, 7

У групі G Карабах та Нант у заочних матчах вирішували, хто з них вирушить до 1/16 фіналу Ліги Європи, а хто вилетить до Ліги конференцій. Азербайджанці могли дозволити собі програти, навіть якби Нант зіграв із Олімпіакосом унічию – завдяки перевазі у особистих зустрічах. Перші тайми обох матчів зафіксували саме такі результати: обділений єврокубковим досвідом Фрайбург не збирався "зливати" останній матч групового етапу, і повів у рахунку у бакинському матчі на 25-й хвилині – з пенальті відзначився Петерсен.

Карабах погіршив своє становище на 59-й хвилині, коли центральний захисник господарів Медіна грубо зіграв проти форварда Фрайбурга Кевіна Шаде. Арбітр Олексій Кульбаков показав колумбійцю спочатку жовту картку, але після перегляду відеоповтору вилучив гравця.

А Нант тим часом взяв та забив! На 79-й хвилині відзначився літній новачок команди єгиптянин Мостафа Мохамед. Цей гол і вивів Нант до 1/16 фіналу Ліги Європи, хоча до кінця зустрічі французи встигли подвоїти свою перевагу.

Результативна кінцівка в Піреях змусила Карабах прокинутися. Але гола Овусу на 90-й хвилині вистачило лише для того, щоб азербайджанці зрівняли рахунок. Забити другий м'яч команда Курбанова не змогла, і вилетіла до Ліги конференцій.

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У групі Н Монако та Трабзонспор боролися за друге місце, оскільки Ференцварош заздалегідь забезпечив собі вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи з першого місця. У Монако та Трабзоні було забито дуже швидкі голи: Кевін Фолланд відзначився на Луї II вже на п'ятій хвилині, а Анастасіос Бакасетас забив на стадіоні Шенол Гюнеш на сьомій хвилині.

Після того, як Фолланд у середині першого тайму оформив дубль, стало зрозуміло, що втрата очок "монегаскам" не загрожує, і що саме Трабзонспор вирушить до Ліги конференцій. Можливо, саме тому турки не були такими активними після перерви – матч так і завершився за мінімальної переваги команди Абдули Авджі.