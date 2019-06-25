Монако хочет избавиться от Фабрегаса из-за высоких финансовых аппетитов испанца

Хавбек Монако Сеск Фабрегас уже летом может сменить место работы.

Руководство Монако серьезно размышляет над продажей Сеска Фабрегаса, сообщает France Football.

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Причина в дорогом контракте игрока, по которому 32-летний Сеск получает 125 тысяч евро в неделю.

По информации источника, скорее всего, испанец продолжит карьеру в Китае. Действующий контракт полузащитника с монегасками рассчитан до 2022 года.

В заключительной половине сезона Лиги 1 Фабрегас провел 13 матчей, в которых отметился ассистом.

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