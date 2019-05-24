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Монако хочет избавиться от Фалькао – испанские команды проявляют интерес к форварду

24 мая 17:17 97 Читати українською
Монако хочет избавиться от Фалькао – испанские команды проявляют интерес к форварду
Радамель Фалькао / Reuters

Радамель Фалькао может покинуть французский Монако летом.

Монегаски могут отказаться от услуг капитана в следующем сезоне, информирует L'Equipe.

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Монако не хочет продлевать контракт с колумбийцем, который заканчивается следующим летом. Клуб планирует разгрузить зарплатную ведомость. Именно Фалькао может стать первой жертвой этого процесса, поскольку имеет одни из самых больших заработков в команде. Руководство Монако уже предупредило агента игрока, Жорже Мендеша, о возможном расставании летом.

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Основными претендентами на Фалькао считаются мадридский Атлетико и Валенсия.

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Франция Трансферы Радамель Фалькао Радамель Фалькао Монако Монако
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