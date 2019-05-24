Монако хочет избавиться от Фалькао – испанские команды проявляют интерес к форварду

Радамель Фалькао может покинуть французский Монако летом.

Монегаски могут отказаться от услуг капитана в следующем сезоне, информирует L'Equipe.

Неймар пропустил тренировку ПСЖ без разрешения Тухеля – известна причина

Монако не хочет продлевать контракт с колумбийцем, который заканчивается следующим летом. Клуб планирует разгрузить зарплатную ведомость. Именно Фалькао может стать первой жертвой этого процесса, поскольку имеет одни из самых больших заработков в команде. Руководство Монако уже предупредило агента игрока, Жорже Мендеша, о возможном расставании летом.

Рамос планирует покинуть Реал из-за бесплодных переговоров с Пересом – ПСЖ и Манчестер Юнайтед наготове

Основными претендентами на Фалькао считаются мадридский Атлетико и Валенсия.