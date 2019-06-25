Монако хоче позбутись Фабрегаса через високі фінансові апетити іспанця

Хавбек Монако Сеск Фабрегас вже влітку може змінити місце роботи.

Керівництво Монако серйозно роздумує над продажем Сеска Фабрегаса, повідомляє France Football.

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Причина у дорогому контракті гравця, за яким 32-річний Сеск отримує 125 тисяч євро на тиждень.

За інформацією джерела, найімовірніше, іспанець продовжить кар'єру в Китаї. Чинний контракт півзахисника з монегасками розрахований до 2022 року.

У заключній половині сезону Ліги 1 Фабрегас провів 13 матчів, в яких відзначився асистом.

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