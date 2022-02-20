"Чего не хватило для победы? Не удалось забить мяч. Команда старалась, но и соперник попался хороший. На этом сборе соперников такого уровня еще не было. У нас были определенные проблемы с составом, многие ребята болеют. Но мы не проиграли, это тоже хорошо.

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Наверное, единственный положительный момент в этом матче – то, что сыграли в очередной раз на ноль. Но моменты у наших ворот были, и это настораживает. Еще раз повторюсь: не проиграли, двигаемся дальше, попытаемся победить в следующей игре.

В конце концов, это сборы. Вчера была тренировка, позавчера тяжелый матч, играли практически те же ребята. Возможно, накопилась усталость, потому что было много брака в передачах, неправильно принятых решений. Продолжаем работать, чтобы все было хорошо.

Все, что было запланировано, выполнили. Осталась одна тренировка и одна игра, после чего возвращаемся в Киев. Думаю, команда уже будет готова к чемпионату. После приезда ребята немного отдохнут, и начнем целенаправленно готовиться к первому туру весенней части сезона", – цитирует Гусева официальный сайт Динамо.

Напомним, первым соперником киевлян в УПЛ после зимней паузы станет Ингулец. Поединок состоится 26 февраля в 14:00.

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