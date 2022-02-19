Динамо и Пахтакор встречались в товарищеском поединке на сборах в Турции. Смотрите видеообзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Возвращение Шапаренко после COVID-19 получилось неплохим – Динамо удачно высоко прессинговало, однако создать моменты не удавалось. Витиньо помог создать острую возможность красивым пасом пяткой, но Караваев потерял мяч. Перед завершением первого тайма вспыхнули страсти – команды больше спорили, чем играли.

Динамо не сумело обыграть Пахтакор – киевляне прервали победную серию на сборах, стойка и Нещерет спасли от поражения

После перерыва место в воротах занял Нещерет, который дважды мог пропустить: однажды спасла штанга, а в другой момент вратарь спас после выхода один на один. В итоге Динамо расписало сухую ничью, впервые завершив матч на третьем сборе без забитых голов.