"Чого не вистачило для перемоги? Не вдалося забити м'яч. Команда старалася, але й суперник попався хороший. На цих зборах суперників такого рівня ще не було. У нас були певні проблеми зі складом, багато хлопців хворіють. Але ми не програли, це також добре.

Перервана переможна серія киян у відеоогляді матчу Динамо – Пахтакор

Напевно, єдиний позитивний момент у цьому матчі – те, що вкотре зіграли на нуль. Але моменти біля наших воріт були, і це насторожує. Ще раз повторюся: не програли, рухаємось далі, намагатимемося перемогти у наступній грі.

Зрештою, це збори. Вчора було тренування, позавчора важкий матч, грали практично ті самі хлопці. Можливо, накопичилася втома, бо було багато браку в передачах, неправильно прийнятих рішень. Продовжуємо працювати, аби все було добре.

Все, що було заплановано, виконали. Залишилося одне тренування та одна гра, після чого повертаємось до Києва. Думаю, команда вже буде готова до чемпіонату. Після приїзду хлопці трохи відпочинуть, і почнемо цілеспрямовано готуватися до першого туру весняної частини сезону", – цитує Гусєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, першим суперником киян в УПЛ після зимової паузи стане Інгулець. Поєдинок відбудеться 26 лютого о 14:00.

Динамо не зуміло обіграти Пахтакор – кияни перервали переможну серію на зборах, стійка і Нещерет врятували від поразки