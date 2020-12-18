Один з найкращих гравців молодіжної команди киян зазнав хірургічного втручання.

Півзахисник Динамо U-21 Артем Шулянський був прооперований у клініці сучасної ортопедії в Києві, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Орієнтовний термін реабілітації 19-річного футболіста становить півроку.

Нагадаємо, Шулянський зазнав травми у матчі чемпіонату України U-21 проти Колоса: на 75-й хвилині він ціною травми заробив пенальті і змушений був залишити поле. У нього діагностували пошкодження хрестоподібної зв'язки.

Додамо, що в першій половині сезону півзахисник провів за молодіжну команду Динамо 10 матчів, у яких забив 3 м'ячі.

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