Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер узнали первых соперников
В Доме футбола состоялась церемония жеребьевки четвертьфиналов Кубка Украины сезона 2020/21. С этой стадии в турнире стартуют киевское Динамо и донецкий Шахтер.
Экс-звезды сборной Украины Владимир Езерский и Сергей Нагорняк провели жеребьевка четвертьфинальной стадии.
Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала – как это было
Действующий чемпион Шахтер поедет в гости к лидеру Первой лиги – волочискому Агробизнесу. В Ровно Верес померится силами с луганской Зарей. Обладатель трофея в сезоне 2019/20 киевское Динамо проэкзаменует дома ковалевский Колос. Наконец СК Днепр-1 примет Александрию.
Все пары 1/4 финала:
Предварительно матчи четвертьфинальной стадии Кубка Украины состоятся 3 марта.
"Між Динамо і Шахтарем нарешті конкуренція": брак найкращого, претенденти на виліт, шок і сенсація з УПЛ