Молодежная сборная Украины стала победителем Antalya Cup – Ротань завоевал первый трофей в тренерской карьере

Молодежная сборная Украины триумфально завершила выступления на международном турнире Antalya Cup, который состоялся в турецком Белеке.

Подопечные Руслана Ротаня в матче последнего тура на последних минутах упустили победу над Латвией (1:1). Однако в заключительном матче Antalya Cup Эстония не смогла обыграть Македонию (1:1), что позволило украинцам стать победителями турнира.

Сборная Украины U-21 не удержала победу над Латвией в последнем Antalya Cup

Ранее сборная Украины U-21 победила сверстников из Македонии (3:1) и Казахстана (2:0).

Заметим, что этот трофей стал первым в тренерской карьере наставника "молодежки" Руслана Ротаня.

Международный турнир в Белеке проходил по круговой системе с двумя исключениями. Поскольку молодежные сборные Латвии и Эстонии (как и команды Казахстана и Македонии) попали в одну группу в отборе к Евро-2021 (U-21), матчи между ними не проводились.

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Напомним, что этот сбор был одним из этапов подготовки команд к официальным соревнованиям. В отборочном турнире Евро-2021 украинцы стартуют 6 сентября матчем со сверстниками из Финляндии.