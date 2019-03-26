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Сборная Украины U-21 не удержала победу над Латвией, но осталась лидером Antalya Cup

16:29 31 Читати українською
Сборная Украины U-21 не удержала победу над Латвией, но осталась лидером Antalya Cup
Сборная Украины U-21 / ФФУ

Молодежная сборная Украины ничьей против сверстников из Латвии завершила в турецком Белеке выступления на международном турнире Antalya Cup.

Международный турнир Antalya Cup

Украина (U-21) – Латвия (U-21) – 1:1

Голы: Русин, 15 – Балодис, 90+1

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После побед над командами Македонии (3:1) и Казахстана (2:0) подопечные Руслана Ротаня не смогли удержать победный результат в поединке с Латвией – 1:1.

Счет на 15-й минуте открыл Назарий Русин. В середине второго тайма латвийцы получили право на пенальти, но вратарь "сине-желтых" сумел парировать удар с 11-метровой отметки. Однако уже в компенсированное арбитром время Балодис сумел спасти свою команду от поражения.

Заключительный матч Antalya Сup Эстония – Македония, по итогам которого определятся победитель турнира, играется в эти минуты.

Турнирное положение: 1. Украина – 7 очков (3 матча) 2. Латвия – 5 (3); 3. Эстония – 4 (2) 4. Казахстан – 1 (3). 5. Македония – 0 (2).

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