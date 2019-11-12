toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ ЕВРО-2020 ТАЙСОН

Мойзе Кин может перейти в Милан, – СМИ

23:13 13 Читати українською
Мойзе Кин может перейти в Милан, – СМИ
Мойзе Кин / Фото из открытых источников

Итальянский Милан хочет арендовать у Эвертона нападающего Мойзе Кина.

"Россонери" заинтересованы в услугах нападающего английского Эвертона Мойзе Кина, сообщает Calciomercato. Итальянец летом этого года переехал на Туманный Альбион из туринского Ювентуса за 27,5 млн евро.

Тухель мог возглавить Милан, – экс-функционер "россонери"

Однако в АПЛ дела у форварда складываются не лучшим образом: в одиннадцати матчах за "ирисок" Кин отличился лишь одной результативной передачей и не забил ни одного гола.

Делами футболиста занимается одиозный агент Мино Райола, который уже успел провести переговоры с Миланом.

Расизм у футболі: сльози Тайсона, англійці стали м’якотілими, італійський "ку-клукс клан" та безголоса Іспанія

blog_ava
"Как Тайсон мог что-то услышать при 25 тысячах болельщиков?" – Саленко
08:57
998
Теги
Ювентус Ювентус Милан Милан Италия Мойзе Кин Мойзе Кин Эвертон Эвертон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
22
час
:
13
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук