Мойзе Кин может перейти в Милан, – СМИ

Итальянский Милан хочет арендовать у Эвертона нападающего Мойзе Кина.

"Россонери" заинтересованы в услугах нападающего английского Эвертона Мойзе Кина, сообщает Calciomercato. Итальянец летом этого года переехал на Туманный Альбион из туринского Ювентуса за 27,5 млн евро.

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Однако в АПЛ дела у форварда складываются не лучшим образом: в одиннадцати матчах за "ирисок" Кин отличился лишь одной результативной передачей и не забил ни одного гола.

Делами футболиста занимается одиозный агент Мино Райола, который уже успел провести переговоры с Миланом.

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