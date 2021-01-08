Амстердамский Аякс объявил о переходе нападающего лондонского Вест Хэма Себастьяна Алле. Контракт рассчитан на 4,5 сезона – до лета 2025 года.

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Нидерландский клуб подтвердил, что трансфер обошелся в 22,5 млн евро. Заметим, что только летом 2019-го Вест Хэм отдал за игрока немецкому Айнтрахту 50 млн, сделав Алле самым дорогим приобретением в истории клуба.

К слову, за весь период в Лондоне 26-летний француз сыграл за Вест Хэм 53 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.

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