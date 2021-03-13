"Джесси хотел приехать сюда с самого начала. Когда я разговаривал с ним, он хотел оказаться в Вест Хэме. Он понимал, что это действительно хорошее место для него.

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Также он стал частью замечательных игроков. Я надеюсь, что Джесси будет считать Вест Хэм хорошим местом для себя, если покупка станет возможной и если мы решим, что хотим приобрести его в конце сезона", – цитирует Мойеса Sky Sports.

По информации СМИ, Манчестер Юнайтед может попросить за 28-летнего вингера около 20 млн фунтов. В Вест Хэме Лингард уже успел провести 9 матчей, в которых отметился 4 голами и 2 ассистами.

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