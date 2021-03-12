"Аренда действительно сработала для Джесси, для Дэвида Мойеса и для нас как клуба. Мы знаем, что Лингард любит и умеет играть на позиции "десятки", а у нас первым выбором на это место есть Бруну Фернандеш.

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Для меня не составляло труда дать Джесси Лингарду шанс проявить себя и снова поиграть в футбол. Он действительно является ярким футболистом для Вест Хэма. Наконец он вернулся", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, "молотобойцы" арендовали хавбека МЮ до конца сезона, за лондонский клуб Лингард уже успел провести 6 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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