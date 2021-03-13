"Джессі хотів приїхати сюди з самого початку. Коли я розмовляв з ним, він хотів опинитися у Вест Хемі. Він розумів, що це справді гарне місце для нього.

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Також він став частиною чудових гравців. Я сподіваюся, що Джессі вважатиме Вест Хем хорошим місцем для себе, якщо покупка стане можливою і якщо ми вирішимо, що хочемо придбати його в кінці сезону", – цитує Мойєса Sky Sports.

За інформацією ЗМІ, Манчестер Юнайтед може попросити за 28-річного вінгера близько 20 мільйонів фунтів. У Вест Хемі Лінгард вже встиг провести 9 матчів, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

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