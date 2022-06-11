"На мой взгляд, наша команда показала довольно неплохую игру, но пропустила три несправедливых мяча. Нам приходится играть в напряженном графике, и это сегодня сказалось на наших действиях. Во время матча один из футболистов попросил замену и именно после этого в нашей игре появились проблемы.

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Именно из-за плотного графика мне пришлось сегодня провести много замен. А уже после второго гола украинцев нам вообще стало очень тяжело. Мы все очень расстроены результатом", – приводит слова Капароса официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины разгромила Армению (3:0) и возглавила группу 1 в дивизионе B – у подопечных Петракова 6 очков после 2 сыгранных туров.

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