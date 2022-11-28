"За минуту до гола мы поговорили. Месси сказал, что мексиканцы глубоко опускаются и узко располагаются внутри штрафной, и поэтому перед ним появляется свободное пространство. Поэтому Лео попросил меня попытаться дать ему мяч в этой зоне.

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Я ждал, когда появится момент и отдал пас. И он забил потрясающий гол. Пас был дерьмовым, но Месси находит решение в любой ситуации. Важно только то, что мяч до него дошел.

У меня был шанс поиграть с лучшим игроком мира в одном клубе, а еще мы уже 14 лет вместе в сборной. Для меня Лео – это все", – цитирует Ди Марию Goal.

Напомним, перед решающей дуэлью с Польшей, которая с четырьмя очками лидирует в группе С, "альбиселесте" в турнирной таблице идут вторыми, имея в активе три балла. Столько же у Саудовской Аравии. Мексика с 1 пунктом – последняя.

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