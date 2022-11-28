"За хвилину до голу ми поговорили. Мессі сказав, що мексиканці глибоко опускаються і вузько розташовуються всередині штрафного майданчика, і тому перед ним з'являється вільний простір. Через це Лео попросив мене спробувати дати йому м'яч у цій зоні.

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Я чекав, коли з'явиться момент і віддав пас. І він забив приголомшливий гол. Пас був гівняним, але Мессі знаходить рішення у будь-якій ситуації. Важливо лише те, що м'яч до нього дійшов.

У мене був шанс пограти з найкращим гравцем світу в одному клубі, а ще ми вже 14 років разом у збірній. Для мене Лео – це все", – цитує Ді Марію Goal.

Нагадаємо, перед вирішальною дуеллю з Польщею, яка з чотирма очками лідирує у групі С, "альбіселесте" у турнірній таблиці йдуть другими, маючи в активі три бали. Стільки ж у Саудівської Аравії. Мексика з 1 пунктом – остання.

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