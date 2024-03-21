Мирча Луческу пообщался с журналистами TuttoSport и раскрыл им свои планы на будущее. 78-летний экс-тренер Динамо заявил, что не планирует завершать свою тренерскую карьеру.

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"Я отдохнул впервые за 50 лет. Учитывая всё, что, к сожалению, происходит в Украине, я решил взять паузу и дождаться июня. Не могу дождаться, когда в следующем сезоне вернусь на тренерскую скамью. Хочу возглавить команду до начала предсезонки, чтобы оказать влияние на построение и подготовку состава.

Почему же я отклонил предложение от Бешикташа несколько месяцев назад? Время было неподходящее", – цитирует Луческу TuttoSport.

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