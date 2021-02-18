"В январе поступали предложения от других клубов, но так происходит каждый трансферный период. Я не уделял этому много внимания, но я видел, что это было подхвачено в прессе. Это правда, что я мог бы заработать много денег в Турции, но это не мой интерес. Мне нравится быть здесь, и я замечаю, что у меня есть доверие тренера. Моей семье тоже здесь нравится, поэтому зачем уезжать?

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Верно, в последнее время я играю все больше. Это показывает, как быстро может измениться ситуация. Приятно работать с Хейном Ванхазебруком. Я надеюсь стать еще более важным. Это может быть как с точки зрения голов и передач, но также и с точки зрения игры на оборону.

У Гента очень сильная полузащита. Быть тренером, наверное, непросто. Он решает, кто выходит в старте, но с нашим составом, мне кажется, это никогда не бывает легким выбором. Я сосредоточен на тяжелой работе и тренировках. Если мне скажут, что я могу получить несколько минут, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде", – цитирует Безуса официальный сайт Гента.

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