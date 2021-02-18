"Мог бы заработать много денег в Турции": Безус объяснил, почему не захотел покидать Гент
Полузащитник Гента Роман Безус признался, что имел предложения от других команд.
"В январе поступали предложения от других клубов, но так происходит каждый трансферный период. Я не уделял этому много внимания, но я видел, что это было подхвачено в прессе. Это правда, что я мог бы заработать много денег в Турции, но это не мой интерес. Мне нравится быть здесь, и я замечаю, что у меня есть доверие тренера. Моей семье тоже здесь нравится, поэтому зачем уезжать?
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Верно, в последнее время я играю все больше. Это показывает, как быстро может измениться ситуация. Приятно работать с Хейном Ванхазебруком. Я надеюсь стать еще более важным. Это может быть как с точки зрения голов и передач, но также и с точки зрения игры на оборону.
У Гента очень сильная полузащита. Быть тренером, наверное, непросто. Он решает, кто выходит в старте, но с нашим составом, мне кажется, это никогда не бывает легким выбором. Я сосредоточен на тяжелой работе и тренировках. Если мне скажут, что я могу получить несколько минут, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде", – цитирует Безуса официальный сайт Гента.
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