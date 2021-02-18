"Міг би заробити багато грошей у Туреччині": Безус пояснив, чому не захотів покидати Гент
Півзахисник Гента Роман Безус зізнався, що мав значно вигідніші пропозиції від інших команд.
"У січні надходили пропозиції від інших клубів, але так відбувається кожен трансферний період. Я не приділяв цьому багато уваги, але я бачив, що це було підхоплено у пресі. Це правда, що я міг би заробити багато грошей у Туреччині, але це не мій інтерес. Мені подобається бути тут, і я помічаю, що у мене є довіра тренера. Моїй родині теж тут подобається, тому навіщо їхати?
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Вірно, останнім часом я граю все більше. Це показує, як швидко може змінитися ситуація. Приємно працювати з Хейном Ванхазебруком. Я сподіваюся стати ще важливішим. Це може бути з точки зору голів і передач, але також і з точки зору гри на оборону.
У Гента дуже сильний півзахист. Бути тренером, напевно, непросто. Він вирішує, хто виходить у старті, але з нашим складом, мені так здається, це ніколи не буває легким вибором. Я зосереджений на важкій роботі і тренуваннях. Якщо мені скажуть, що я можу отримати кілька хвилин, я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти команді", – цитує Безуса офіційний сайт Гента.
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