"У січні надходили пропозиції від інших клубів, але так відбувається кожен трансферний період. Я не приділяв цьому багато уваги, але я бачив, що це було підхоплено у пресі. Це правда, що я міг би заробити багато грошей у Туреччині, але це не мій інтерес. Мені подобається бути тут, і я помічаю, що у мене є довіра тренера. Моїй родині теж тут подобається, тому навіщо їхати?

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Вірно, останнім часом я граю все більше. Це показує, як швидко може змінитися ситуація. Приємно працювати з Хейном Ванхазебруком. Я сподіваюся стати ще важливішим. Це може бути з точки зору голів і передач, але також і з точки зору гри на оборону.

У Гента дуже сильний півзахист. Бути тренером, напевно, непросто. Він вирішує, хто виходить у старті, але з нашим складом, мені так здається, це ніколи не буває легким вибором. Я зосереджений на важкій роботі і тренуваннях. Якщо мені скажуть, що я можу отримати кілька хвилин, я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти команді", – цитує Безуса офіційний сайт Гента.

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