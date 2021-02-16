Успехи Романа Яремчука в Бельгии не проходят бесследно.

Фенербахче не смог подписать Романа Яремчука во время зимнего трансферного окна и попытается приобрести украинца летом, сообщает Fotomac.

Яремчук снова настроен покинуть Гент – бельгийское СМИ озвучило простую причину

Главный тренер турецкого гранда Эрол Булут лично убеждает руководство клуба приобрести 25-летнего форварда. Ранее Роман неоднократно заявлял, что также хотел бы покинуть Гент.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 21 матч, в которых отметился 13-ю голами и 4-мя ассистами.

Яремчук провел лучший матч в карьере – исторический титул близок, СМИ назвали героем, а фанаты сравнивают с Кейном