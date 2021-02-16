Яремчук не исчезал из радаров Фенербахче – тренер "канареек" настаивает на подписании украинца
18:56 - Читати українською
Успехи Романа Яремчука в Бельгии не проходят бесследно.
Фенербахче не смог подписать Романа Яремчука во время зимнего трансферного окна и попытается приобрести украинца летом, сообщает Fotomac.
Яремчук снова настроен покинуть Гент – бельгийское СМИ озвучило простую причину
Главный тренер турецкого гранда Эрол Булут лично убеждает руководство клуба приобрести 25-летнего форварда. Ранее Роман неоднократно заявлял, что также хотел бы покинуть Гент.
В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 21 матч, в которых отметился 13-ю голами и 4-мя ассистами.
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