Модрич получил травму – эпидемия Реала продолжается

Зинедин Зидан получил неприятные новости. Лазарет команды пополнился после повреждения Луки Модрича.

Лука Модрич стал очередным игроком Реала, у которого возникли проблемы со здоровьем. Обладатель "Золотого мяча" повредил правое бедро и выбыл на неопределенный срок. Известно, что 34-летний хорват точно не сыграет 14 сентября против Леванте, сообщает AS.

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Вероятно, на ближайший матч Зидан вынужден будет привлечь игроков Кастильи (молодежной команды), ведь из игроков средней линии в распоряжении француза остались только Кроос, Каземиро и Вальверде (двое последних еще и только вернулись после матчей сборных).

Это уже 11-травма в Реале за последние 3 месяца – ранее в лазарете оказывались Асенсио, Менди, Йович, Куртуа, Родриго, Азар, Диас (дважды), Хамес и Иско.

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