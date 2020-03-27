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Модрич поделился мотивацией во время карантина – лидер Реала вдохновляется Мухаммедом Али

06:00 27 Читати українською
Модрич поделился мотивацией во время карантина – лидер Реала вдохновляется Мухаммедом Али
Лука Модрич / фото из соцсетей

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич продемонстрировал, кто его вдохновляет во время карантина.

Лука Модрич разместил в своем Instagram фотографию с тренировки, которую он проводит у себя дома, пока находится на карантине.

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"Не сдавайся. Потерпи сейчас и проживеш всю оставшуюся жизнь, как чемпион", – цитирует Модрич легендарного Мухаммеда Али. Известно, что эти слова вдохновляли не одного известного спортсмена – например аргентинского защитника Хавьера Маскерано.

Напомним, что Лука Модрич в этом сезоне провел 22 матча, в которых отметился 3-мя голами и 4-мя результативными передачами.

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All together #playinside #playfortheworld

471.9k Likes, 979 Comments - Luka Modric (@lukamodric10) on Instagram: "All together #playinside #playfortheworld"

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Лука Модрич Лука Модрич коронавирус
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