Модрич поделился мотивацией во время карантина – лидер Реала вдохновляется Мухаммедом Али

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич продемонстрировал, кто его вдохновляет во время карантина.

Лука Модрич разместил в своем Instagram фотографию с тренировки, которую он проводит у себя дома, пока находится на карантине.

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"Не сдавайся. Потерпи сейчас и проживеш всю оставшуюся жизнь, как чемпион", – цитирует Модрич легендарного Мухаммеда Али. Известно, что эти слова вдохновляли не одного известного спортсмена – например аргентинского защитника Хавьера Маскерано.

Напомним, что Лука Модрич в этом сезоне провел 22 матча, в которых отметился 3-мя голами и 4-мя результативными передачами.

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