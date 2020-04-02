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Модрич определился со своим будущим в Реале

17:37 82 Читати українською
Модрич определился со своим будущим в Реале
Лука Модрич / фото из соцсетей

Полузащитник Реала Лука Модрич решил отработать свой контракт с "сливочными" до конца.

Хорват не планирует покидать Сантьяго Бернабеу будущим летом и хочет продолжить свои выступления за Реал, сообщает AS.

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По информации издания, 34-летний полузащитник настроен отработать свой контракт, который истекает летом 2021-го, а уже потом покинуть Мадрид. В свою очередь, Реал не будет давить на обладателя "Золотого мяча-2018" и готов оставить Модрича, несмотря на возвращение из аренды Мартина Эдегора.

Напомним, Модрич перешел в мадридский клуб в 2012 году из Тоттенхэма. С тех пор Лука сыграл за "сливочных" 33 матча, в которых забил 22 гола и отдал 57 ассистов. Побеждал в чемпионате и Кубке Испании, а также 4 раза триумфовал в Лиге чемпионов.

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