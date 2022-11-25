"Селесао" сумели одолеть сербов благодаря двум голам 25-летнего нападающего во втором тайме. Один из них бразилец забил боковыми ножницами.

Бразилия – Сербия – 2:0 – видео голов и обзор матча ЧМ-2022

"Я уже забивал похожий гол на тренировке в Италии во время сбора перед ЧМ-2022. Сделал это на тренировке, а теперь и в игре. У меня была возможность пробить слету, и я нанес красивый удар. И я хочу забивать еще.

Должен поблагодарить своих партнеров. Я говорил, что для взятия ворот мне нужно только получить мяч, и я его получил", – цитирует Ришарлисона Globo .

Победа позволила Бразилии стать лидером группы G. Следующими соперниками будут Швейцария и Камерун.