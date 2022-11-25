"Мне нужно всего лишь получить мяч": Ришарлисон – о своем чудо-голе ножницами в ворота Сербии
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон стал главным героем встречи 1-го тура ЧМ-2022 против Сербии.
"Селесао" сумели одолеть сербов благодаря двум голам 25-летнего нападающего во втором тайме. Один из них бразилец забил боковыми ножницами.
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"Я уже забивал похожий гол на тренировке в Италии во время сбора перед ЧМ-2022. Сделал это на тренировке, а теперь и в игре. У меня была возможность пробить слету, и я нанес красивый удар. И я хочу забивать еще.
Должен поблагодарить своих партнеров. Я говорил, что для взятия ворот мне нужно только получить мяч, и я его получил", – цитирует Ришарлисона Globo.
Победа позволила Бразилии стать лидером группы G. Следующими соперниками будут Швейцария и Камерун.
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