"Мені потрібно всього лиш отримати м'яч": Рішарлісон – про свій диво-гол ножицями у ворота Сербії
Нападник збірної Бразилії Рішарлісон став головним героєм зустрічі 1-го туру ЧС-2022 проти Сербії.
"Селесао" зуміли здолати сербів завдяки двом голам 25-річного нападника у другому таймі. Один з них бразилець забив боковими ножицями.
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"Я вже забивав схожий гол на тренуванні в Італії під час збору перед ЧС-2022. Зробив це на тренуванні, а тепер і в грі. У мене була можливість пробити з льоту, і я завдав красивого удару. І я хочу забивати ще.
Повинен подякувати своїм партнерам. Я говорив, що для взяття воріт мені потрібно лише отримати м'яч, і я його отримав", – цитує Рішарлісона Globo.
Перемога дозволила Бразилії стати лідером групи G. Наступними суперниками будуть Швейцарія та Камерун.
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