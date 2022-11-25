"Селесао" зуміли здолати сербів завдяки двом голам 25-річного нападника у другому таймі. Один з них бразилець забив боковими ножицями.

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"Я вже забивав схожий гол на тренуванні в Італії під час збору перед ЧС-2022. Зробив це на тренуванні, а тепер і в грі. У мене була можливість пробити з льоту, і я завдав красивого удару. І я хочу забивати ще.

Повинен подякувати своїм партнерам. Я говорив, що для взяття воріт мені потрібно лише отримати м'яч, і я його отримав", – цитує Рішарлісона Globo.

Перемога дозволила Бразилії стати лідером групи G. Наступними суперниками будуть Швейцарія та Камерун.

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