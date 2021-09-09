"Было не похоже, что это товарищеский матч. Была боевая встреча. Думаю, болельщикам понравилось. Жаль, что не удержали победу. Все было в наших руках.

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Но Чехия, как я и говорил до матча, боевая команда, хорошо физически настроены. Было видно, что во втором тайме нас покидали силы, поэтому Чехия и забила нам гол. Мы впервые вышли таким составом. Было много дебютантов. Считаю, ребята показали себя с хорошей стороны. Думаю, тренеру будет из кого выбрать в дальнейшем. Была хорошая боевая игра.

С чем можно сравнить дебют в сборной? Для меня лично, моей жены, семьи – не передать словами. Потому что каждый с самого детства мечтает сыграть за сборную. Это что-то невероятное", – сказал Качараба в программе "Головна команда".

Напомним, в товарищеском матче против сборной Чехии украинцы упустили победу на последней добавленной минуте, пропустив от Матея Выдры.

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