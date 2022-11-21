Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт розкриткував своїх підопічних за пропущені голи від іранців у стартовому матчі групи В.

"Мені це трохи набридло. Звичайно, варто порадіти з того, що ми виграли так переконливо, що грали так добре більшу частину часу. Ми виглядали підготовленими та хотіли бути саме такою командою, як сьогодні.

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Гравці добре впоралися, незважаючи на велику кількість зупинок. Наші пресинг та переміщення були дійсно хорошими. Мені варто було б порадіти, але ми не повинні пропускати два м'ячі на такому етапі матчу. У грі зі США нам потрібно бути на висоті. Ми добре розпочали турнір, але повинні додавати.

Пропущені голи – це наслідок рахунку та того, що було сумарно додано 24 хвилини. На такій дистанції важко зберігати повну концентрацію. І ми втрачаємо ефективність, коли гра йде неквапом", – цитує Саутгейта BBC.

Нагадаємо, англійці розтрощили Іран з рахунком 6:2 і наразі очолюють групу В з трьома очками.

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