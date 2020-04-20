"Мне больно это признавать", – Руни расхвалил принципиального соперника

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни в восторге от атакующего трио мерсисайдцев.

"Завершение атак часто зависит от слаженной работы впереди, и атакующие трио Ливерпуля идеальный тому пример.

Руни назвал худший момент в карьере – к нему причастен Роналду

Салах и Садио Мане обеспечивают глубину, заставляя соперника отступать к своей штрафной. Это позволяет Фирмино опускаться вниз за мячом, центральные защитники расслабляются – и вдруг двое других игроков на невероятной скорости смещаются по диагонали и атакуют зону.

Это напоминает мне, как играла Рома, когда Тотти выполнял роль десятки, а в штрафную врывались два быстрых вингера.

Мне больно это признавать, но Ливерпуль имеет лучшую атаку в мире на данный момент", – цитирует Руни The Times.

Напомним, 34 летний Уэйн почти всю карьеру (2004-2017 годы) посвятил Манчестер Юнайтед – заклятому врагу Ливерпуля.

Манчестер Юнайтед видужує: зник хаос, сотні мільйонів витрачаються грамотно, "новий Кріштіану" на авансцені