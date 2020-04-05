Руни назвал худший момент в карьере – к нему причастен Роналду

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед вспомнил свое удаление на ЧМ-2006 в четвертьфинальном поединке против Португалии.

Экс-звезда манкунианцев считает, что красная карточка в четвертьфинале ЧМ-2006 против Португалии стала худшим эпизодом в его карьере. Тогда Руни получил удаление после стычки с соперниками. Удаления могло бы и не быть, но Криштиану Роналду, который тогда выступал вместе с Уэйном за Манчестер Юнайтед, очень уж активно просил у арбитра наказания для своего одноклубника.

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"Та красная карточка стала худшим моментом за всю мою карьеру. В раздевалке я осознавал, что подвел команду, а в случае поражения стану главным виновником (Англия проиграла по пенальти – прим.).

Я не держал зла на Роналду за его поступок. На его месте я поступил бы так же, ведь победа моей команды – превыше всего. Я сделал бы это даже завтра, если потребовалось бы. Когда Криштиану подбежал к арбитру, я оттолкнул его, потому что не понимал, что он делает. Правда, позже я успокоился.

Он подмигнул мне после удаления, а после игры мы пообщались в тоннеле. Я пожелал ему успехов на турнире. Тот инцидент не испортил наши отношения, наоборот – после этого мы даже сблизились. В последующие 3 года мы трижды подряд выиграли АПЛ и победили в Лиге чемпионов", – цитирует Руни The Times.

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