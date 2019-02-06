Мюнхенская трагедия: последний полет "малышей Басби"

6 февраля 1958 года случилась одна из величайших трагедий в истории футбола – самолет с футболистами, тренерами и персоналом Манчестер Юнайтед попал в авиакатастрофу.

61 год назад футбольный мир пережил ужасное событие. Манчестер Юнайтед возвращался из Белграда с матча Кубка чемпионов. После дозаправки в Мюнхене самолет с "малышами Басби" на борту уже не поднялся в воздух даже с третьей попытки. Из-за плохой погоды и снежной каши на взлетной полосе авиалайнер врезался в дом возле аэропорта. Из 38 пассажиров и 6 членов экипажа только 21 человек выжил.

Традиционно 6 февраля футбольные клубы отдают дань памяти талантливым молодым игрокам Манчестер Юнайтед, из которых Басби сделал суперкоманду, и другим погибшим участникам того полета.

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