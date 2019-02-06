toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО КИЕВ - НЬЮ-ИНГЛЭНД РЕВОЛЮШН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Мюнхенская трагедия: последний полет "малышей Басби"

18:51 90 Читати українською
Мюнхенская трагедия: последний полет "малышей Басби"
"Малыши Басби" / Man Utd

6 февраля 1958 года случилась одна из величайших трагедий в истории футбола – самолет с футболистами, тренерами и персоналом Манчестер Юнайтед попал в авиакатастрофу.

61 год назад футбольный мир пережил ужасное событие. Манчестер Юнайтед возвращался из Белграда с матча Кубка чемпионов. После дозаправки в Мюнхене самолет с "малышами Басби" на борту уже не поднялся в воздух даже с третьей попытки. Из-за плохой погоды и снежной каши на взлетной полосе авиалайнер врезался в дом возле аэропорта. Из 38 пассажиров и 6 членов экипажа только 21 человек выжил.

Традиционно 6 февраля футбольные клубы отдают дань памяти талантливым молодым игрокам Манчестер Юнайтед, из которых Басби сделал суперкоманду, и другим погибшим участникам того полета.

"Вони ідуть через міст – червоні привиди малюків на зеленій траві "Олд Траффорд". Геній, який зробив МЮ грандом європейського футболу

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Видеоновости Футбольные авиакатастрофы Мэтт Басби
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
35
мин
Барселона
22:00
Реал Мадрид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук