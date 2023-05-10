33-летний немец серьезно рассматривает возможность покинуть "ротен" в конце сезона, хотя его контракт действует до 2024 года. Все из-за отсутствия стабильной игровой практики, утверждает Кристиан Фальк.

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Ходят слухи, что Томас устал от необходимости доказывать свою профпригодность уже 9-му тренеру Баварии. Если ситуация не изменится, Мюллер будет искать новый клуб и может рассматривать даже варианты из Бундеслиги. О завершении карьеры мыслей у него пока нет. Разговора с руководством клуба о будущем тоже еще не было.

У форварда есть 2 предложения из США и заинтересованность от команд из Саудовской Аравии. Однако футболист не рассматривает варианты выступлений за пределами Европы. Он заинтересован в том, чтобы играть на самом высоком уровне.

Напомним, Мюллер выступает в структуре мюнхенцев с 2000 года, а за первую команду провел уже 663 поединка (234 гола и 255 ассистов).

Бавария с историческим рекордом одолела Вердер и закрепилась на вершине Бундеслиги – впереди три финала