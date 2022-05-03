Мюллер продлил контракт с Баварией на два года – до лета 2024-го, сообщает официальный сайт клуба. "Красный был, есть и будет моим цветом. Этот клуб, эта команда, эти болельщики – мой дом", – написал Томас.

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Мюллер пришел в Баварию в 10 лет, а дебютировал за главную команду в 2008 году. Он выиграл в Мюнхене 11 раз Бундеслигу, 6 раз Кубок Германии, дважды Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Томас провел за Баварию более 600 матчей, в которых отличился 226 голами. Открыл его миру Луи ван Гал, а единственный кризис был во время тренерства Нико Ковача, засунувшего раумдойтера в запас.