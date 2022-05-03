Мюллєр продовжив контракт з Баварією на два роки – до літа 2024-го, повідомляє офіційний сайт клубу. "Червоний був, є і буде моїм кольором. Цей клуб, ця команда, ці вболівальники – мій дім", – написав Томас.

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Мюллєр прийшов у Баварію в 10 років, а дебютував за головну команду в 2008-му. Він виграв у Мюнхені 11 разів Бундеслігу, 6 разів Кубок Німеччини, двічі Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу.

Томас провів за Баварію понад 600 матчів, в яких відзначився 226 голами. Відкрив його світу Луї ван Гал, а єдина криза була під час тренерства Ніко Ковача, який засунув раумдойтера в запас.