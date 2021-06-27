"Я не знаю, почему Кейн начал промахиваться с позиций, с которых обычно легко забивает (нападающий сборной Англии не забил ни одного гола на групповом этапе – прим. Футбол 24). Впрочем, мы не будем против, если это будет продолжаться до среды и позволит нам не пропустить.

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Лично у меня был очень хороший опыт игры на Уэмбли, где мы выиграли Лигу чемпионов в 2013 году. Мы побеждали Англию на ЧМ-2010. Это не имеет ничего общего с игрой во вторник, но это может добавить кому-то уверенности. Травма колена мне не мешает. Если бы это было большой проблемой, то сегодня я бы не тренировался", – цитирует Мюллера Daily Mail.

Добавим, что матч Англия – Германия состоится 29 июня. В этой паре определится потенциальный соперник Украины, которая на стадии 1/8 финала Евро встретится со Швецией.

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